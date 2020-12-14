МЗ 15 декабря представит новый алгоритм тестирования на COVID-19

14 декабря, 2020, 11:14

Министерство здравоохранения 15 декабря представит новый алгоритм тестирования на COVID-19, согласно которому бесплатное тестирование смогут пройти контактные лица и лица с симптомами респираторных заболеваний

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сказал во время брифинга.

"На завтра будет представлен разъяснительный алгоритм, как люди смогут пройти тестирование, каким образом, где именно они смогут сдать тесты. Мощности наших лабораторий существенно увеличили и нам необходимо расширить перечень граждан, имеющих доступ к тестированию", - сказал Степанов.

Так, согласно новому алгоритму, бесплатное тестирование смогут пройти лица с симптомами респираторных заболеваний, а также контактные лица.

По словам Степанова, благодаря этим изменениям Минздрав рассчитывает существенно увеличить количество людей, которые смогут бесплатно пройти тест на COVID-19.

Напомним, 11 декабря главный санитарный врач Украины сообщил, что Минздрав обновил Стандарты медицинской помощи при COVID-19 в части подходов к тестированию.

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