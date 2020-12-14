Минобороны заключило контракты на строительство корветов и БПЛА с турецкими компаниями, - Таран

14 декабря, 2020, 19:15

14 декабря Украина подписала контракт о передаче технологий и производство корветов и ударных беспилотных авиационных комплексов для нужд ВСУ с Турцией

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны .

Министр обороны Андрей Таран подписал соглашения с турецкими компаниями о передаче технологий и производство корветов и ударных беспилотников для нужд Вооруженных Сил Украины. Подписание состоялось во время визита турецкой делегации во главе с президентом Директората оборонной промышленности Турецкой Республики Исмаилом Демиром.

Таран рассказал, что соответствующие контракты призваны "радикальным образом усилить боевые возможности ВМС ВС Украины" для повышения безопасности в Черноморско-Азовском регионе.

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"Стороны обсудили ход выполнения договоренностей в рамках межправительственного соглашения и констатировали, что сотрудничество Украины и Турции в оборонной сфере носит стратегический характер. По словам Тарана, это первые в истории внешнеэкономические сделки на товары военного назначения, заключенные Министерством обороны Украины", - отметили в пресс-службе ведомства.

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