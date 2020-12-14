Мошенники звонили к чиновникам, представлялись заместителем генпрокурора Мамедовым и требовали "содействия"

14 декабря, 2020, 18:51

По словам пресс-службы заместителя генпрокурора Гюндуза Мамедова, против него развернули "масштабную дискриминационную информационную кампанию"

Об этом сообщила пресс-секретарь заместителя генпрокурора Гюндуз Мамедов Наталья Непряхина в Facebook.

"Еще с пятницы от имени Гюндуза Мамедова поступают звонки на личные номера должностных лиц, в том числе и органов прокуратуры, а также журналистов. Причем, дозвонщик идентифицирует лица, обращается к ним по имени и отчества", - отметила пресс-секретарь.

Она рассказала, что звонки поступают с этого номера: 095 465-13-51. "На данный момент нам известно по крайней мере об около 10 таких звонков. От имени Гюндуза Мамедова требуют содействия в решении различных вопросов, в том числе личных", - пояснила Непряхина. Читайте также: Украина направила в Международный уголовный суд 14 обращений о преступлениях РФ в Крыму и на Донбассе, - ОГП