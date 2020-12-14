Мошенники звонили к чиновникам, представлялись заместителем генпрокурора Мамедовым и требовали "содействия"
Об этом сообщила пресс-секретарь заместителя генпрокурора Гюндуз Мамедов Наталья Непряхина в Facebook.
"Еще с пятницы от имени Гюндуза Мамедова поступают звонки на личные номера должностных лиц, в том числе и органов прокуратуры, а также журналистов. Причем, дозвонщик идентифицирует лица, обращается к ним по имени и отчества", - отметила пресс-секретарь.
Она рассказала, что звонки поступают с этого номера: 095 465-13-51.
"На данный момент нам известно по крайней мере об около 10 таких звонков. От имени Гюндуза Мамедова требуют содействия в решении различных вопросов, в том числе личных", - пояснила Непряхина.
Читайте также: Украина направила в Международный уголовный суд 14 обращений о преступлениях РФ в Крыму и на Донбассе, - ОГП
Пресс-секретарь отметила, что Мамедов находится в Нидерландах, где в Гааге участвует в заседании 19-й сессии Ассамблеи государств-участников Римского статута.
"Именно во время фейковых телефонных разговоров он находился в зале Офиса прокурора Международного уголовного суда, позже - общался с журналистом и имел еще ряд важных встреч, в частности с представителями с руководством Службы иммиграции и натурализации Нидерландов", - добавила Непряхина.