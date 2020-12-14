Литва готовится ввести почти полный локдаун
Жесткие ограничения будут действовать до 3 января, сообщает LRT.
Жителям страны будет запрещено покидать место жительства без веской причины (поход в магазин, на работу, в больницу, на похороны).
Выезжать за пределы своего муниципалитета можно будет только на работу, для оказания медицинской помощи или на похороны.
Также не допускаются тесные контакты за пределами семьи.
В стране будут закрыты все образовательные учреждения, в том числе и детские сады.
Магазины, кроме продуктовых, аптек, зоомагазинов и оптик, должны закрыться.
С 16 декабря жесткий локдаун в связи с ситуацией с коронавирусом также вводит Германия.
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