Литва готовится ввести почти полный локдаун

14 декабря, 2020, 12:35

В Литве из-за сложной ситуации с коронавирусом с 16 декабря начнет действовать практически полный локдаун

Жесткие ограничения будут действовать до 3 января, сообщает LRT.

Жителям страны будет запрещено покидать место жительства без веской причины (поход в магазин, на работу, в больницу, на похороны).

Выезжать за пределы своего муниципалитета можно будет только на работу, для оказания медицинской помощи или на похороны.

Также не допускаются тесные контакты за пределами семьи.

В стране будут закрыты все образовательные учреждения, в том числе и детские сады.

Магазины, кроме продуктовых, аптек, зоомагазинов и оптик, должны закрыться.

С 16 декабря жесткий локдаун в связи с ситуацией с коронавирусом также вводит Германия.

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