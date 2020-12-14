Киевсовет рассматривает бюджет столицы на 2021 год: куда планируют потратить 25 млрд грн

14 декабря, 2020, 18:29

14 декабря Киевский городской совет принял к рассмотрению проект бюджета-2021: больше всего денег направят на образование

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно проекту бюджета, доходы города запланированы в сумме 59 млрд 171 млн грн, расходы - в объеме 56 млрд 575 млн грн.

Предусмотренные расходы на сферу образования составляют 43% от запланированного бюджета - 24 млрд грн, на транспорт и дорожное хозяйство - 15% или 8,8 млрд грн, в частности на метрополитен - более 1 млрд гр.

На здравоохранение запланировано 10% бюджета, или 5,6 млрд грн.

"Что касается суммы, предусмотренной на медицинскую сферу ... с апреля этого года, согласно медицинской реформы, медучреждения столицы, изменили статус и стали коммунальными некоммерческими предприятиями, финансируются Национальной службой здоровья Украины. То есть, больницы финансирует непосредственно государство", - отмечается в сообщении.

Также в Киеве планируют потратить 5 млрд грн или почти 9% сметы города на социальную защиту. На сферу ЖКХ предусмотрено почти 3,2 млрд грн (5,6%), на культуру и искусство - 1,4 млрд (2,4%), физической культуре и спорте - 1,2 млрд грн (2%).

"Шесть лет назад бюджет города Киева составил 18 млрд грн, а долг столицы был 25 млрд! На сегодня задолженность столица полностью покрыла. А бюджет с 18 млрд грн увеличился почти до 60 млрд", - отметил мэр города Виталий Кличко.

Он также отметил, что поддерживает позицию депутатов по несправедливому распределенияюНДФЛ, когда столице оставляют 40%, а 60% изымают в госбюджет, тогда как другим городам оставляют 60% НДФЛ. В то же время Кличко подчеркнул, что этот вопрос может решить только парламент и правительство.

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