Контрольная с порнографией для львовских студентов: преподавателя отстранили от работы

14 декабря, 2020, 20:18

Преподавателя Национального университета "Львовская политехника", которого обвиняют в том, что на контрольной работе он показывал студентам-первокурсникам порнографические изображения, отстранили от работы

Об этом в комментарии Общественному рассказала руководитель центра коммуникаций "Львовской политехники" Наталья Павлишин.

Она сообщила, что преподавателя Дмитрия Зербино, которого обвиняют в том, что на контрольной он показывал студентам порнографические изображения, отстранили. А в вузе создали комиссию, которая должна проанализировать действия преподавателя.

Павлишин отметила, что комиссия начала работать 14 декабря и будет действовать неделю.

"В нее вошли представители университетской комиссии по этике, а также специалисты с кафедры педагогики, которые должны проанализировать "методику" преподавания Зербино. Кроме этого, будут работать специалисты по информационному обеспечению, юристы и другие", - сказала она.

Так, его дальнейшую судьбу в университете будут решать уже после выводов комиссии.

"У нас в университете действует студенческий актив, то есть возможности для решения различных конфликтных ситуаций, каких-то недоразумений, разные. Кроме того, наше руководство абсолютно открыто к диалогам", - добавила Павлишин.

Напомним, выпускница "Львовской политехники" Наталья Киндратив заявила, что преподаватель Национального университета "Львовская политехника" Дмитрий Зербино устроил студентам первого курса Института компьютерных наук контрольную с демонстрацией порнографических изображений .

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