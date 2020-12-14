Комитет Рады планирует 16 декабря рассмотреть все законопроекты относительно КСУ

14 декабря, 2020, 13:09

Комитет по правовой политике Верховной Рады 16 декабря рассмотрит все законопроекты о деятельности Конституционного суда Украины

Об этом заявил председатель комитета Андрей Костин, передает УНИАН.

По его словам, все законопроекты будут рассмотрены с учетом выводов Венецианской комиссии относительно решения Конституционного суда от 27 октября.

Он добавил, что рекомендации Венецианской комиссии "очень существенные и очень емкие".

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Костин сообщил, что планирует внести предложение создать в комитете рабочую группу по наработке реформы КСУ.

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"Наша задача - разработать такой законопроект, который, оставив независимость и автономность КСУ, все же будет содержать соответствующие факторы для того, чтобы такие позорные случаи, которые мы имели 27 октября, не повторялись", - подчеркнул Костин.

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