Комитет Рады планирует 16 декабря рассмотреть все законопроекты относительно КСУ
Об этом заявил председатель комитета Андрей Костин, передает УНИАН.
По его словам, все законопроекты будут рассмотрены с учетом выводов Венецианской комиссии относительно решения Конституционного суда от 27 октября.
Он добавил, что рекомендации Венецианской комиссии "очень существенные и очень емкие".
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Костин сообщил, что планирует внести предложение создать в комитете рабочую группу по наработке реформы КСУ.
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"Наша задача - разработать такой законопроект, который, оставив независимость и автономность КСУ, все же будет содержать соответствующие факторы для того, чтобы такие позорные случаи, которые мы имели 27 октября, не повторялись", - подчеркнул Костин.
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