Госслужба занятости назвала самые популярные направления трудовой миграции украинцев в 2020 году

14 декабря, 2020, 10:55

Среди самых популярных направлений трудовой миграции украинцев Государственная служба занятости назвала Кипр, Польшу, Либерию, Панаму, Маршалловы Острова и Бельгию

Об этом пишет Радио Свобода.

Согласно сообщению, за девять месяцев 2020 года, по официальным данным, за рубежом трудоустроились 61,9 тыс. человек. Больше всего украинцев в этом году поехало на Кипр - 12,3 тыс. человек, в Польшу - 4,7 тыс. человек, Либерию - 1,9 тыс. человек, Панаму - 1,8 тыс. человек, Маршалловы Острова - 1,8 тыс. лиц, Бельгию - 1,6 тыс. человек.

Кроме того, отмечается, что в России в 2020 году официально трудоустроились 88 человек.

В издании отметили, что до второго полугодия 2019 года соответствующая отчетность подавалась один раз в год, поэтому поквартальных данных, которые бы позволили сравнить показатели девяти месяцев 2020 года с аналогичным периодом 2019 года, нет. Однако есть данные за второе полугодие прошлого года: тогда агентства по трудоустройству за рубежом оформили 63,6 тыс. украинцев, из них в Россию на работу выехали 79 человек.

Отмечается, что самыми большими потоки трудовых миграций в 2019 году были в Польшу (14,2 тыс. человек), Кипр (10,7 тыс. человек), Германию (5 тыс. человек), Великобританию (4,3 тыс. человек) , Грецию (4 тыс. человек), Чехию (3,3 тыс. человек), Маршалловы Острова (2,8 тыс. человек).

В издании добавили, что за январь - октябрь 2020 года объем частных переводов официальными и неформальными каналами в Украину из-за рубежа составил $ 9,56 млрд.

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