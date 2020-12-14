Google назвал причину масштабного сбоя в работе сервисов
14 декабря, 2020, 20:02
Компания Google заявила, что сбой в сервисах Google Docs, Gmail, YouTube произошел из-за проблем с квотой внутреннего хранилища
Об этом сообщает TechCrunch .
"Сегодня в Google в течение 45 минут продолжался сбой системы аутентификации, который возник из-за проблем с квотой внутреннего хранилища", - заявили в компании.
Отмечается, что все проблемы в работе сервисов уже решены. Также в компании пообещали провести тщательное расследование инцидента, чтобы масштабный сбой не повторился снова.
- Напомним, на сервисах Google произошел масштабный сбой : не работали YouTube, Google-диск, почта Gmail и другие сервисы.
- Впоследствии, сервисы начали постепенно восстанавливать работу .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb