Google назвал причину масштабного сбоя в работе сервисов

14 декабря, 2020, 20:02

Компания Google заявила, что сбой в сервисах Google Docs, Gmail, YouTube произошел из-за проблем с квотой внутреннего хранилища

Об этом сообщает TechCrunch .

"Сегодня в Google в течение 45 минут продолжался сбой системы аутентификации, который возник из-за проблем с квотой внутреннего хранилища", - заявили в компании.

Отмечается, что все проблемы в работе сервисов уже решены. Также в компании пообещали провести тщательное расследование инцидента, чтобы масштабный сбой не повторился снова.

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