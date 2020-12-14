Гончаренко: "Слуги" выторгуют 10 и более дополнительных голосов за госбюджет
Об этом рассказал Алексей Гончаренко, народный депутат от фракции "Европейская солидарность", член комитета Верховной Рады по вопросам бюджета, в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале Эспрессо.
Он сказал, что некоторые политсилы еще не определились с финальной редакцией государственной сметы.
"Непонятная позиция "Батькивщины". "Батькивщина" голосовала в первом чтении и сейчас, я так понимаю, определяется, голосовать ли за бюджет. То есть это вполне возможно. Есть еще две группы: "Доверие" и "За будущее". Там все просто : предлагают соцэконом мажоритарщикам распределить в обычной манере: знаете, есть правильные депутаты, которые голосуют за государственный бюджет, а неправильные, которые не голосуют, и их избиратели пусть страдают и не получают финансирования проектов на их округах ", - сказал Гончаренко.
По его словам, это основные механизмы привлечь голоса.
"Есть и другие способы - где-то назначить главу Государственной продовольственно-зерновой корпорации, близкую к "Батькивщине", где-то 300 млн грн, например, вдруг появляется дополнительных по государственному предприятию в зоне отчуждения. То есть сейчас идут переговоры, хотя правильнее назвать " торги ", - убежден нардеп.
Он высказал предположение, что таким образом партия власти найдет десять или даже больше голосов за государственный бюджет.
Заметим, завтра в Верховной Раде ожидают присутствия примерно 215 нардепов от фракции "Слуга народа". Об этом сообщил первый заместитель главы фракции Александр Корниенко, отметила кореспондент "Эспрессо" Мария Шостак. А для принятия решения под куполом нужно по крайней мере 226 голосов.
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