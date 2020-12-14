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Espreso.tvЭкономикаГончаренко: "Слуги" выторгуют 10 и более дополнительных голосов за госбюджет

Гончаренко: "Слуги" выторгуют 10 и более дополнительных голосов за госбюджет

Народным депутатам из не провластных фракций и групп за голоса за государственный бюджет на 2021 год предлагают распределить деньги на соцэконом по договоренности, назначить на какую-то должность лояльного к политсиле человека или выделить дополнительные средства на определенное государственное предприятие

Об этом рассказал Алексей Гончаренко, народный депутат от фракции "Европейская солидарность", член комитета Верховной Рады по вопросам бюджета, в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале Эспрессо.

Он сказал, что некоторые политсилы еще не определились с финальной редакцией государственной сметы.

"Непонятная позиция "Батькивщины". "Батькивщина" голосовала в первом чтении и сейчас, я так понимаю, определяется, голосовать ли за бюджет. То есть это вполне возможно. Есть еще две группы: "Доверие" и "За будущее". Там все просто : предлагают соцэконом мажоритарщикам распределить в обычной манере: знаете, есть правильные депутаты, которые голосуют за государственный бюджет, а неправильные, которые не голосуют, и их избиратели пусть страдают и не получают финансирования проектов на их округах ", - сказал Гончаренко.

По его словам, это основные механизмы привлечь голоса.

"Есть и другие способы - где-то назначить главу Государственной продовольственно-зерновой корпорации, близкую к "Батькивщине", где-то 300 млн грн, например, вдруг появляется дополнительных по государственному предприятию в зоне отчуждения. То есть сейчас идут переговоры, хотя правильнее назвать " торги ", - убежден нардеп.

Он высказал предположение, что таким образом партия власти найдет десять или даже больше голосов за государственный бюджет.

Заметим, завтра в Верховной Раде ожидают присутствия примерно 215 нардепов от фракции "Слуга народа". Об этом сообщил первый заместитель главы фракции Александр Корниенко, отметила кореспондент "Эспрессо" Мария Шостак. А для принятия решения под куполом нужно по крайней мере 226 голосов.

  • 26 ноября правительство одобрило доработанный проект государственного бюджета на 2021 год ко второму чтению Верховной Радой.
  • 27 ноября доработанный проект государственного бюджета на 2021 внесли в Верховную Раду.
  • Верховная Рада планирует рассмотреть проект государственного бюджета Украины на 2021 во втором чтении во вторник 15 декабря , заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков во время согласительного совета.

 

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