Голосов "слуг народа" может не хватить для принятия госбюджета на 2021 год

14 декабря, 2020, 20:09

Народные депутаты из "Слуги народа" уже ищут дополнительные голоса, чтобы принять госбюджет на 2021 год, потому что у монобольшинства их может не хватить

Об этом сообщила корреспондентка телеканала "Эспрессо" Мария Шостак с заседания фракции "Слуга народа" в рамках эфира программы "Большой эфир Василия Зимы".

"Александр Корниенко сообщил, что на завтра в парламенте будет около 215 народных депутатов от фракции Слуга Народу, что недостаточно для принятия сметы на 2021 год. Также нардепы монобольшинства признались, что уже ищут дополнительные голоса в других фракциях для голосования. Сейчас заседание еще не завершилось. Ждем визита министра финансов Сергея Марченко. С которым, наверное, будут согласованы последние детали госбюджета на 2021 год", - сказала она.