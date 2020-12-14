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Espreso.tvОбществоГолосов "слуг народа" может не хватить для принятия госбюджета на 2021 год

Голосов "слуг народа" может не хватить для принятия госбюджета на 2021 год

Народные депутаты из "Слуги народа" уже ищут дополнительные голоса, чтобы принять госбюджет на 2021 год, потому что у монобольшинства их может не хватить

Об этом сообщила корреспондентка телеканала "Эспрессо" Мария Шостак с заседания фракции "Слуга народа" в рамках эфира программы "Большой эфир Василия Зимы".

"Александр Корниенко сообщил, что на завтра в парламенте будет около 215 народных депутатов от фракции Слуга Народу, что недостаточно для принятия сметы на 2021 год. Также нардепы монобольшинства признались, что уже ищут дополнительные голоса в других фракциях для голосования. Сейчас заседание еще не завершилось. Ждем визита министра финансов Сергея Марченко. С которым, наверное, будут согласованы последние детали госбюджета на 2021 год", - сказала она.

 

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