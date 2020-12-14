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Espreso.tvОбществоГололедица в Киеве: за выходные травмировались больше тысячи человек, - КГГА

Гололедица в Киеве: за выходные травмировались больше тысячи человек, - КГГА


фото: reuters
В Киеве за 12 и 13 декабря из-за гололеда травмировались 1369 человек

Об этом Укринформу сообщила руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская.

"12 декабря от гололеда травмировались 947 человек (832 взрослых, 115 детей), переохлаждение - 2. 13 декабря - гололедица 422 (375 взрослых, 47 детей), переохлаждение - 1", - рассказала она.

В Киеве 14 декабря будет наблюдаться туман и гололедица.

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