Гололедица в Киеве: за выходные травмировались больше тысячи человек, - КГГА
14 декабря, 2020, 11:48
В Киеве за 12 и 13 декабря из-за гололеда травмировались 1369 человек
Об этом Укринформу сообщила руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская.
"12 декабря от гололеда травмировались 947 человек (832 взрослых, 115 детей), переохлаждение - 2. 13 декабря - гололедица 422 (375 взрослых, 47 детей), переохлаждение - 1", - рассказала она.
В Киеве 14 декабря будет наблюдаться туман и гололедица.
- За 10 декабря в Киеве из-за гололеда травмировались больше 160 человек
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