Фонд гарантирования вкладов предлагает в 2021 году распространить гарантии возмещения на небанковские финучреждения

14 декабря, 2020, 15:50

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) предлагает в 2021 году распространить гарантии возмещения на небанковские финансовые учреждения

Об этом сообщила пресс-служба ФГВФЛ.

По словам главы ФГВФЛ Светланы Рекрут, в рамках выполнения Стратегии развития финансового сектора Украины до 2025 года, Фонд продолжает работать над созданием единой системы обеспечения всех учреждений, имеющих право привлекать вклады от населения.

"Мы, закалившись масштабным банковским кризисом 2014-2017 годов, смогли выстроить систему гарантирования по лучшим мировым практиками и полностью готовы "принять в семью Фонда "небанковские учреждения", - цитирует пресс-служба слова Рекрут.

Она подчеркнула, что принципиальным моментом при этом будет наличие качественного пруденциального надзора за работой этих компаний, а также создание условий, при которых распространение гарантий на вклады в небанковских финучреждениях не повернется дополнительной нагрузкой на банки-участники Фонда.

В пресс-службе ФГВФЛ отметили, что по состоянию на октябрь 2020 года, на финансовом рынке действовало 327 кредитных союзов, членами которых являются 442,9 тыс. человек. В частности - 19,2 тыс. человек имеют депозитные счета на сумму чуть более 1,4 млрд грн. При этом средний размер вклада составляет 73,8 тыс. грн. Страховых компаний на рынке 215, но страховщиков, которые занимаются исключительно страхованием жизни - только 20. Застрахованные в них 5,6 млн человек, резервы по страхованию жизни которых составляют около 11,9 млрд грн. Для сравнения, участниками Фонда гарантирования на начало ноября является 73 банка, которые имеют на своих счетах 575, 1 млрд грн, а возможная сумма возмещения по вкладам достигает 334, 5 млрд грн.

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