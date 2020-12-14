Еще один технологический гигант переводит штаб-квартиру из Кремниевой долины в Техас

14 декабря, 2020, 12:06

Второй крупнейший мировой производитель программного обеспечения, корпорация Oracle, решила перенести свою штаб-квартиру из Калифорнии в Техас

Об этом сообщает Bloomberg.

"Отток корпораций из Кремниевой долины назревал давно, а пандемия только доказала, что географическое положение сотрудников в современном мире играет не такую уж важную роль", - сообщили в компании.

При этом компания продолжит поддерживать работу своей бывшей штаб-квартиры в Редвуд-Сити и других офисов в Санта-Монике, Сиэтле, Денвере, Орландо, Флориде, Берлингтоне и Массачусетсе.

"Этот шаг был сделан на фоне стремления Oracle сократить затраты при переходе от традиционного программного обеспечения к облачным вычислениям. Это уже привело к снижению доходов компании в течение двух лет", - пояснили в компании.

Как отмечают в Oracle, большая часть сотрудников компании сможет самостоятельно выбирать место для работы или продолжить работу из дому в течение полного или неполного рабочего дня.

Oracle стала последней технологической компанией, которая покинула Калифорнию из-за высоких налогов.

Oracle Corporation, американская корпорация - производитель программного обеспечения, была основана в 1977 году. По состоянию на конец мая ее штат составлял 135 000 человек. Компания разрабатывает системы управления базами данных, бизнес-приложения и облачные сервисы.

Как сообщил 4 декабря телеканал CNBC, глава SpaceX Илон Маск решил переехать в Техас.

The Wall Street Journal и Reuters предположили, что Маск мог переехать из Калифорнии в Техас из-за налогов. В Калифорнии установлен один из самых высоких в США налогов на доходы физических лиц, а в Техасе подоходный налог не взимается.

О намерении перенести головной офис ранее в этом месяце заявила Hewlett Packard Enterprise - компания переносит штаб-квартиру в Хьюстон (Техас). А Palantir Technologies, которая занимается разработкой программного обеспечения для анализа данных, в этом году уже перенесла свою штаб-квартиру из Пало-Альто (Калифорния) в Денвер (Колорадо).

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