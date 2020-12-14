Действия ГБР могут заблокировать дело о поджоге авто "Схем", - Институт развития региональной прессы

14 декабря, 2020, 12:52

В Институте развития региональной прессы заявили, что ГБР хочет изъять материалы дела о поджоге авто журналистов "Схем" у Нацполиции

Об этом говорится в заявлениии Института развития региональной прессы в Facebook.

Журналисты отмечают, что досудебное расследование, которое должно завершиться в ближайшее время, может быть сорвано из-за удаления следователями Государственного бюро расследований всех материалов дела о поджоге.

"Подозреваемый в поджоге еще 26 августа подал заявление в ГБР, и оно проводит параллельное расследование - о превышении полномочий правоохранительных органов при задержании. Месяц назад следователи Краматорского территориального Государственного бюро расследований обратились в суд, чтобы получить временный доступ ко всем материалам дела о поджоге: протоколу задержания, оригиналам видео и других доказательств. Этот доступ нужен им якобы для изъятия копий и оригиналов, а также для того, чтобы провести судебно-почерковедческую экспертизу", - пояснили в ИРРП.

По словам журналистов, Краматорский городской суд ходатайство с такими требованиями полностью удовлетворил.

"Фактически следователи ГБР получили карт-бланш на изъятие этих документов: копий и оригиналов. В соответствии с требованиями законодательства следственный судья в постановлении о предоставлении временного доступа может санкционировать такие действия, но только в том случае, если сторона уголовного производства предоставит достаточные основания полагать, что без изъятия существует реальная угроза изменения или уничтожения вещей / документов или получить к ним доступ другим способом невозможно", - прокомментировали в Институте развития региональной журналистики.

Юристы Института развития региональной прессы (ИРРП), которые представляют интересы членов редакции "Схем", выражают обеспокоенность намерениями следователей ГБР изъять материалы уголовного производства. Они предполагают, что активность следователей ГБР связана с близким завершением предварительного расследования для передачи дела в суд.

"Моделируем возможное развитие событий: оригиналы документов изымают, участники уголовного производства не имеют возможности с ними ознакомиться, это тормозит дело, его передают в суд. Вариант второй: дело таки передают, но без оригиналов, документы не будут признаваться в качестве доказательств и это существенно усложнит привлечение виновных к ответственности (банально не хватит доказательств). И третий вариант: даже если оригиналы вернут, но уже на этапе судебного разбирательства, то это тоже может повлиять на доказательность, потому что тогда документы к делу уже не приобщат", - говорится в заявлении Института развития региональной прессы.

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