Чорновол заявила, что 15 декабря ей вручат обвинение по делу о поджоге офиса ПР
Об этом она написала в Facebook.
"Завтра в 15.00 мне вручают обвинение за активное участие в Революции Достоинства. Против меня сфальсифицировали обвинение в убийстве. Я никого не убивала, это расправа надо мной и акт устрашения других участников Революции Достоинства за их активную государственную позицию", - отметила Чорновол.
Она заявила о "страхе власти перед новым Майданом" и попросила поддержать ее.
"Прошу поддержать меня завтра в 15 часов возле областного ГБР (бул. Леси Украинки, 26 напротив ЦИК).
Обвинение означает, что следствие завершено и дело идет в суд. В моем случае Печерский. Обвиняют меня в умышленном убийстве, что предусматривает высшую меру наказания", - подытожила Чорновол.
- Напомним, ранее бывшему народному депутату Татьяне Чорновол изменили меру пресечения с ночного домашнего ареста на личное обязательство.
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