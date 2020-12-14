Чорновол заявила, что 15 декабря ей вручат обвинение по делу о поджоге офиса ПР

14 декабря, 2020, 12:19

Экс-нардепу Татьяне Чорновол завтра вручат обвинение по делу о поджоге офиса Партии регионов в 2014 году

Об этом она написала в Facebook.

"Завтра в 15.00 мне вручают обвинение за активное участие в Революции Достоинства. Против меня сфальсифицировали обвинение в убийстве. Я никого не убивала, это расправа надо мной и акт устрашения других участников Революции Достоинства за их активную государственную позицию", - отметила Чорновол.

Она заявила о "страхе власти перед новым Майданом" и попросила поддержать ее.

"Прошу поддержать меня завтра в 15 часов возле областного ГБР (бул. Леси Украинки, 26 напротив ЦИК).

Обвинение означает, что следствие завершено и дело идет в суд. В моем случае Печерский. Обвиняют меня в умышленном убийстве, что предусматривает высшую меру наказания", - подытожила Чорновол.

Напомним, ранее бывшему народному депутату Татьяне Чорновол изменили меру пресечения с ночного домашнего ареста на личное обязательство.