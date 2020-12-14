Белановский ГОК Ferrexpo передал помощь больницам Кременчуччины

14 декабря, 2020, 15:18

Белановский ГОК (БГОК, входит в Группу Ferrexpo) предоставил помощь Кременчугской центральной районной больнице и Козельщинской центральной районной больнице

Помощь пришла в виде средств индивидуальной защиты, а именно: медицинских комбинезонов, халатов изоляционных водостойких, перчаток нитриловых, медицинских масок, одноразовых бахил, шапочек и дезинфицирующих средств.

"Мы очень рады снова встречать компанию Ferrexpo. На сегодняшний день, когда финансирования со стороны государства не хватает, мы можем рассчитывать только на социально ответственные предприятия, такие, как Белановский ГОК, поэтому хотелось бы в очередной раз поблагодарить за помощь", - сообщила заместитель главного врача Козельщинской ЦРБ по экономическим вопросам Татьяна Неджеря.

По словам исполняющей обязанности директора Кременчугской центральной районной больницы Марии Игнатчук, от БГОКа медучреждение получает помощь уже не впервые. "Хотелось бы отметить, что инициатива исходила именно со стороны предприятия. Поэтому благодарю от имени больницы Белановский ГОК за неравнодушие и помощь", - добавила она.

Помощь для борьбы с COVID-19 и поддержка больниц для Белановского ГОКа в этом году стала приоритетной. Кроме вышеупомянутых больниц предприятие активно сотрудничает и с другими больницами города Кременчуга и Кременчугского района. Ранее уже было направлено помощь в виде денежных средств, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств, необходимого для работы инвентаря, ИФА-тестов и др.

Отдельно БГОК приобрел оборудование: кислородный концентратор для Козельщинской центральной районной больницы, мобильный рентген аппарат для Больницы интенсивного лечения "Кременчугская" и маммограф для Кременчугского областного онкологического диспансера.

Справка о компании:

Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в прoизводстве стали. Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОКи. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа. В 2019 г. Компания произвела 10,5 миллионов тонн железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тиккером FXPO. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.ferrexpo.com.