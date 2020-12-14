Апелляционный суд не удовлетворил жалобу "Схем" на публикацию Портновым личных данных

14 декабря, 2020, 21:19

Апелляционный суд Киева отказал в удовлетворении апелляционной жалобы "Схем" и отклонил просьбу обязать экс-заместителя главы Администрации президента Андрея Портнова удалить из публичного пространства персональные данные водителя редакции

Об этом сообщает Радио Свобода .

Как сообщается, 14 декабря Апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы водителя "Схем" Бориса Мазура в удовлетворении иска о защите права на приватность и отклонил просьбу обязать экс-заместителя главы Администрации президента Андрея Портнова удалить из публичного пространства его персональные данные.

"Суд создает опасную практику, по которой может быть распространена персональная информация любого лица как способ защиты своих прав, хотя закон говорит, что такое распространение незаконно, и оно разрешается только в исключительных случаях. Теперь на основе этого решения любое лицо может распространять персональные данные лица, и считать, что такой способ защиты является законным и соответствует принципам соразмерности и разумности ", - отметила адвокат Бориса Мазура Оксана Максименюк.

В издании отмечают, что решение в пользу Портнова приняла коллегия судей Апелляционного суда в составе Анны Крыжановской, Максима Онищука и Виктории Шебуевой.

"Решение суда первой инстанции вступило в законную силу. То есть фактически апелляция обязала Бориса Мазура возместить 52 тыс. грн Андрею Портнову его расходов на юридическое обслуживание. Но мы подадим кассационную жалобу в Кассационный гражданский суд, как только будет обнародован полный текст решения апелляционной инстанции", - сообщила Максименюк

Она также отметила, что вместе с жалобой будет подано ходатайство, которое будет предусматривать приостановление исполнения решения первой инстанции до окончания рассмотрения кассации.

Напомним, заместитель главы Администрации президента Януковича Андрей Портнов жаловался президенту Украины на деятельность "Схем ", а ранее выложил в сеть паспортные данные одного из журналистов.

Позже адвокаты подали гражданские иски - с требованием изъять персональные данные водителей программы "Схемы" и взыскать моральный ущерб. 31 августа судья Печерского районного суда Киева Светлана Волкова в рамках письменного производства (без приглашения сторон) вынесла решение, которым отказала водителю "Схем" Борису Мазуру в удовлетворении иска о защите права на приватность и просьбы обязать Андрея Портнова исключить из публичного пространства его персональные данные.

Из-за угроз журналистам "Схем" полиция открыла производство о совершении препятствования профессиональной деятельности журналистов и нарушения неприкосновенности частной жизни.

Впоследствии, Национальная полиция закрыла уголовное производство против экс-первого заместителя Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова, который ранее угрожал редакции программы журналистских расследований "Схемы".

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