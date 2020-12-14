14 декабря состоится единственное в 2020 году полное солнечное затмение
Об этом сообщает Space.com.
Полное затмение смогут увидеть жители южной части Чили и Аргентины. Частичное затмение будет видно с более широкой области Южной Америки и Антарктиды, оно начнется в 15:33 по Киеву.
Полную фазу затмения впервые будет видно в 16:32 по Киеву.
Полное затмение будет шириной примерно 90 километров и должно пройти через Чили и Аргентину.
Максимальное затмение ожидается в 18:13 по Киеву. Это произойдет северо-западнее села Сьерра-Колорадо в Аргентине.
Полное затмение закончится в 19:54. Наблюдать частичное затмение жители смогут до 20:53.
В Украине это явление можно увидеть только онлайн.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb