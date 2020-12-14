14 декабря состоится единственное в 2020 году полное солнечное затмение

14 декабря, 2020, 10:48

14 декабря состоится единственное в году полное солнечное затмение

Об этом сообщает Space.com.

Полное затмение смогут увидеть жители южной части Чили и Аргентины. Частичное затмение будет видно с более широкой области Южной Америки и Антарктиды, оно начнется в 15:33 по Киеву.

Полную фазу затмения впервые будет видно в 16:32 по Киеву.

Полное затмение будет шириной примерно 90 километров и должно пройти через Чили и Аргентину.

Максимальное затмение ожидается в 18:13 по Киеву. Это произойдет северо-западнее села Сьерра-Колорадо в Аргентине.

Полное затмение закончится в 19:54. Наблюдать частичное затмение жители смогут до 20:53.

В Украине это явление можно увидеть только онлайн.