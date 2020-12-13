Волонтер из Волыни вслепую связала 2100 пар перчаток для защитников Украины

13 декабря, 2020, 11:20

Валентина Михайловна Мазурик, согласно распоряжению секретаря СНБО Алексея Данилова, награждена нагрудным знаком "Защитник Украины"

Вчера, 12 декабря 2020 года, награду ей передал заместитель руководителя аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины Игорь Цюприк, который посетил ее вместе с охранниками границы, которые также пользуются изделиями женщины, передает Еспресо.TV со ссылкой на Государственную пограничную службу .

Родилась женщина в Старовижевском районе на Волыни. Последние 18 лет проживает в Луцке. В трехлетнем возрасте Валентина переболела гриппом, который дал осложнения на глаза, и она начала терять зрение. После 10 перенесенных операций зрение спасти так и не удалось - Валентина совсем перестала видеть.

Сегодня женщине 62 года, у нее взрослые сын и дочь. Сын с первых дней войны ушел добровольцем на Донбасс, потому волонтер не понаслышке знает об условиях службы на передовой и потребности бойцов.

Валентина решила для себя, что должен помогать тем, кто защищает нашу Украину.

"Тогда мужественная женщина начала учиться вязать. Поэтому, чтобы научиться этому ремеслу, Валентина Михайловна запаслась терпением, ведь, чтобы освоить азы вязания ей понадобилось около 10 месяцев, потому что не так легко вслепую справляться с нитками и спицами", - рассказывает пресс-служба пограничников.

И непреодолимое желание помочь военным и упорный труд помогли ей стать настоящей мастерицей.

И вот уже шесть лет женщина вслепую вяжет перчатки защитникам Украины, работая иногда по 12-14 часов в день.

Более 2100 эксклюзивных пар перчаток от Валентины Михайловны пополнили зимние гардеробы военных.

Перчатки практические, ведь смастеренные учитывая специфику выполнения задач военнослужащими - чтобы можно было открытыми пальцами работать. Цвета тоже подобраны так, чтобы подходили к месту и условий несения службы.

"Сколько можно - столько я и вяжу. Очень важно, чтобы те, кто на передовой, чувствовали поддержку. Я хочу, чтобы война скорее закончилась. Если каждый будет для этого делать хоть что-то, то может она и закончится немного скорее", - рассказывает Валентина Мазурик.

Вместе с теплыми аксессуарами, раз отправленными бойцам, Валентина Михайловна оставила послание защитникам - слова благодарности и стихотворные строки:

"Хай зігрівають взимку Ваші руки й серця

Оберегом же будьте ви нашим бійцям.

Перемогу здобудьте, забуваючи втому,

Повертайтеся швидше всі здорові додому".

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