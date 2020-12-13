Во Франковске участников АТО / ООС освободят от оплаты коммунальных услуг

13 декабря, 2020, 07:45

Ивано-Франковский городской совет намерен утвердить Положение о порядке освобождения участников боевых действий АТО / ООС и членов их семей от оплаты за жилищно-коммунальные услуги на 2021 - 2025 годы

Проект решения опубликован на официальном сайте совета, передает Еспресо.TV .

Положение распространяется на участников боевых действий АТО / ООС, членов их семей, а также на членов семей погибших (умерших) во время участия в АТО / ООС.

К членам семьи льготника относятся: жена (муж), несовершеннолетние дети (до 18 лет), неженатые совершеннолетние дети, признанные лицами с инвалидностью с детства I и II группы или лицами с инвалидностью I группы, нетрудоспособные родители, лицо, находящееся под опекой или попечительством.

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