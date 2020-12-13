В течение года Украина экспортировала курятины на полмиллиарда долларов

13 декабря, 2020, 14:20

Украина в январе-ноябре 2020 года отправила на экспорт 394,2 тыс. т мяса и съедобных субпродуктов птицы, что на 5% больше аналогичного периода 2019 года

Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы Украины, передает Еспресо.TV со ссылкой на Latifundist .

В денежном выражении экспорт курятины из началу 2020 года составил $ 512, 3 млн, что на 4% ниже предыдущего периода.

Главными покупателями отечественного мяса и съедобных субпродуктов птицы с начала текущего года являются:

Саудовская Аравия - на $ 119, 3 млн (23,29%);

Нидерланды - на $ 88,5 млн (17,27%);

ОАЭ - на $ 47,8 млн (9,33%);

другие - на $ 256, 78 млн (50,12%).

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