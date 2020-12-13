В пригороде Парижа человек с ножом набросился на прохожих

13 декабря, 2020, 15:54

В городе Антони, недалеко от столицы Франции, мужчина с ножом ранил троих прохожих

Об этом сообщает Le Figaro .

Мужчина набросился на людей на улице, пострадавшие получили ушибы ножом по туловищу. Сейчас они госпитализированы. Погибших в результате нападения нет.

Нападавший был арестован. В полиции считают, что нападение не имеет террористического или криминального характера. По данным правоохранителей, нападавший страдает от серьезных психических расстройств шизофренического типа.

Напомним, 29 октября произошел теракт в соборе Ниццы, где нападавшему удалось с криком "Аллах акбар!" убить трех человек, обезглавить одного из них, и ранить еще нескольких.

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