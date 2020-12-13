В прифронтовом Чермалыке обнаружены возможные боевики

13 декабря, 2020, 14:59

В прифронтовом поселке Чермалык, в 30 км от Мариуполя, прошла совместная отработка населенного пункта с участием Нацполиции, Нацгвардии и СБУ

Подробности со ссылкой на полицию Донетчины рассказывает Еспресо.TV .

Во время отработки, проводившейся 12 декабря 2020 года, полицейские выявили факт незаконной вырубки деревьев. Двое мужчин уже успели загрузить спиленную древесину в авто. Для документирования правонарушения на место выехала следственно-оперативная группа.

Также выявлен факт незаконного оборота наркотиков. У прохожего изъят сверток с наркотическим веществом. За хранение запрещенных веществ ему грозит уголовная ответственность. Установлено местонахождение человека, который находится в розыске.

Кроме того, были проверены семьи, оказавшиеся в сложных семейных обстоятельствах.

Также проверены 23 владельца оружия. Выявлено четыре факта нарушений административного законодательства по направлению разрешительной системы.

В ходе рейда правоохранители проверили 224 граждан. Разоблачены три человека, которые могут быть причастны к противоправной деятельности в составе формирований боевиков.

Во время отработки полицейские составили восемь административных протоколов, из них два - по обеспечению безопасности дорожного движения.

"Оперативное состояние в населенном пункте остается контролируемым. Отработка будет продолжаться и в дальнейшем", - отмечается в сообщении.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb