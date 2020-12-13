В прифронтовом Чермалыке обнаружены возможные боевики
Подробности со ссылкой на полицию Донетчины рассказывает Еспресо.TV .
Во время отработки, проводившейся 12 декабря 2020 года, полицейские выявили факт незаконной вырубки деревьев. Двое мужчин уже успели загрузить спиленную древесину в авто. Для документирования правонарушения на место выехала следственно-оперативная группа.
Также выявлен факт незаконного оборота наркотиков. У прохожего изъят сверток с наркотическим веществом. За хранение запрещенных веществ ему грозит уголовная ответственность. Установлено местонахождение человека, который находится в розыске.
Кроме того, были проверены семьи, оказавшиеся в сложных семейных обстоятельствах.
Также проверены 23 владельца оружия. Выявлено четыре факта нарушений административного законодательства по направлению разрешительной системы.
В ходе рейда правоохранители проверили 224 граждан. Разоблачены три человека, которые могут быть причастны к противоправной деятельности в составе формирований боевиков.
Во время отработки полицейские составили восемь административных протоколов, из них два - по обеспечению безопасности дорожного движения.
"Оперативное состояние в населенном пункте остается контролируемым. Отработка будет продолжаться и в дальнейшем", - отмечается в сообщении.
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