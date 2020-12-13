В ОРДО признали более 12 тыс. больных COVID-19. Умирает каждый десятый
Об этом говорится в сообщении фейковых "министерства здравоохранения" за 13 декабря 2020 года, передает Еспресо.TV со ссылкой на ОстроВ .
Отмечается, что 12 декабря якобы проведено 249 тестов, из которых подтверждено 95 случаев заболевания. Еще в 29 человек диагноз COVID-19 установлено клинико-эпидемиологически. Заявляется о 11 умерших граждан.
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Всего на оккупированной территории Донецкой области "официально" признан 12525 случаев заражения коронавирусной инфекцией и 1148 смертей. Коэффициент смертности превышает 9%, что почти в пять раз больше аналогичного показателя на свободной территории Украины.
- Напомним, в Украине COVID-19 тестировать всех, кто обращается к врачам с признаками респираторного заболевания .
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