В Минске разгоняют участников маршей в районах, задержаны более 200 человек
13 декабря, 2020, 19:22
В Беларуси 127-й день продолжаются акции протеста после президентских выборов, силовики задержали более 200 человек
Об этом сообщает Радио Свобода.
Протесты приобретают форму маршей в районах. Силовики в балаклавах пытаются разогнать митинги и задержать участников, но не успевают сделать это из-за большого количества акций в разных уголках Минска, Бреста и других городов.
По состоянию на 19:20 правозащитный центр "Вясна" сообщил о 209 задержанных.
Отмечается, что в Смалявичах правоохранители задержали целый класс школьников, но впоследствии отпустили детей из отделения милиции.
- 13 декабря стало известно, что команда самопровозглашенного руководителя Республики Беларусь Александра Лукашенко больше не скрывает, что это она стоит за волной материалов в СМИ по обесславливанию традиционного бело-красно-белого белорусского национального флага, за использование которого вскоре будет введено уголовное наказание в виде лишения свободы .
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