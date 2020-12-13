В Минске разгоняют участников маршей в районах, задержаны более 200 человек

13 декабря, 2020, 19:22

В Беларуси 127-й день продолжаются акции протеста после президентских выборов, силовики задержали более 200 человек

Об этом сообщает Радио Свобода.

Протесты приобретают форму маршей в районах. Силовики в балаклавах пытаются разогнать митинги и задержать участников, но не успевают сделать это из-за большого количества акций в разных уголках Минска, Бреста и других городов.

По состоянию на 19:20 правозащитный центр "Вясна" сообщил о 209 задержанных.

Отмечается, что в Смалявичах правоохранители задержали целый класс школьников, но впоследствии отпустили детей из отделения милиции.

13 декабря стало известно, что команда самопровозглашенного руководителя Республики Беларусь Александра Лукашенко больше не скрывает, что это она стоит за волной материалов в СМИ по обесславливанию традиционного бело-красно-белого белорусского национального флага, за использование которого вскоре будет введено уголовное наказание в виде лишения свободы .

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