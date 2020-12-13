В Мукачевском замке Паланок открыли резиденцию Святого Миколая

13 декабря, 2020, 11:00

Написать письмо, пообщаться с Миколаем, загадать самые заветные желания отныне могут гости замка Паланок, что в городе Мукачево

Офис Миколая будет работать до 20 декабря включительно, передает Еспресо.TV со ссылкой на Мукачево.net .

Резиденция волшебника в этом месте открылась впервые. Как сообщил директор Мукачевского исторического музея Михаил Белеканич, будет принимать Миколай ежедневно с одиннадцатого по 17-й час.

Как рассказал Миколай, чаще всего дети хотят получить игрушки, а уже взрослые во время общения просят здоровья и мира.

Чтобы попасть в Миколаю в замке не нужен отдельный билет, только оплата входа на территорию самого музея.

Маски и соблюдение дистанции - обязательны.

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