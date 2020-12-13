В Литве обсуждают введение комендантского часа, - СМИ

13 декабря, 2020, 14:00

С целью обуздания ситуации, связанной с распространением коронавируса в Литве, правительство этой страны не исключает введения комендантского часа

Предварительно не исключается, что жители Литвы должны будут находится дома с 21:00 до 06:00 в рабочие дни и с 13:00 до 06:00 в выходные и в праздники, передает Еспресо.TV со ссылкой на Delfi .

При этом за перемещением людей следить не только полиция, но и военные.

Вместе с тем, согласно действующему литовским законодательством, комендантский час может быть введена только в том случае, если введут режим чрезвычайного положения.

Согласно закону о режиме ЧС, его вводит парламент.

Глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис говорит, что введение режима ЧП - худший сценарий, но все идет к нему.

"Я не могу ответить на этот вопрос. Только хочу сказать, что если разделить все на четыре различных сценария, то это был бы плохой. Мы находимся на грани", - отметил министр.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb