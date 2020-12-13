В Киеве, в Андреевской церкви состоялось первое после 5 лет реставрации богослужение

13 декабря, 2020, 16:54

В столице, в Андреевской церкви состоялось первое богослужение после пятилетней реставрации храма

Об этом сообщает Православная церковь Украины в facebook.

Первое после реставрации торжественное богослужение состоялось в воскресенье, 13 декабря, в день памяти святого апостола Андрея Первозванного, в Андреевской церкви в Киеве.

Возглавил службу представитель Вселенского патриархата митрополит Галльский Эммануил в сослужении экзарха Вселенского патриарха епископа Команского Михаила и архиепископа Черниговского и Нежинского Евстратия (Зори).

"Сегодня мы с полным послушанием находимся здесь по поручению нашего предстоятеля Всесвятийшого Вселенского патриарха, чтобы представлять его на сегодняшнем празднике и накануне второй годовщины с тех пор, как состоялся Объединительный Собор, на котором был избран предстоятелем автокефальной Православной церкви Украины Блаженнейший митрополит Епифаний", - сказал в своем слове митрополит Эммануил.

Андреевская церковь, построенная в 1747 - 1762 по проекту архитектора Франческо Бартоломео Растрелли в стиле барокко, является памятником архитектуры и монументальной живописи XVIII в. и входит в состав Национального заповедника "София Киевская".

Напомним, 12 декабря в Киеве после реставрации открыли построенную в 1747 - 1762 годах Андреевскую церковь

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