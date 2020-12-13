В Черновцах восстанавливают ФК "Маккаби"

13 декабря, 2020, 10:13

В Черновцах поклонники футбола восстанавливают деятельность спортивно-гимнастического клуба "Маккаби Черновцы"

Об этом со ссылкой на Молодой буковинец передает Еспресо.TV .

"Восстанавливая деятельность клуба" Маккаби Черновцы ", основанного в 1909 году, мы ставим себе целью, в первую очередь, привлечь к занятиям спортом, больше детей и юношества еврейской общины города, чтобы впоследствии возродить славные спортивные традиции Черновцов, неотъемлемой частью которых наш клуб ", - говорится в сообщении.

Клуб уже имеет свою страницу на Facebook.



Справка

Спортивно-гимнастический клуб "Маккаби" (Черновцы) - это австро-венгерский и румынский футбольный клуб из Черновцов, который был основан в 1909 году еврейской общиной.

В 1919 году "Маккаби" стал неофициальным вице-чемпионом Буковины, а уже в следующем году команда оформила свой первый официальный титул.

В 1920 году футбольная команда клуба приняла участие в краевом чемпионате Буковины.

"Маккаби" выступал в Лиге I чемпионата Буковины, занимая третье и четвёртое место, а также 4 раза становился вице-чемпионом края. В сезоне 1926/27 годов, став областным чемпионом, "Маккаби" (Черновцы) квалифицировался в финальную часть чемпионата Румынии, где выбыл в первом раунде. После трех сезонов среди призеров чемпионата Буковины, "Маккаби" дважды подряд (сезоны 1930/31 и 1931/32 годов) становился победителем краевой первенства, причем в обоих случаях в финале переигрывал Соцьетатю где Гимнастика Сибиу, фарм-клуб "Венус" (Бухарест ). 25 февраля 1932 еще один еврейский клуб "крюк Черновцы" (восстановлен примерно в 1920 году) слился с "Маккаби Черновцы", и в следующем сезоне выступал под названием "Маккаби".

После нескольких неудачных сезонов в 1935 году команда выиграет чемпионат Буковины. В 1937 году "Маккаби" вышел в Дивизии C, но уже в следующем году этот чемпионат был временно отменен и команда вернулась к выступлениям в чемпионате "Буковины".

1940 года, после прихода в город советских войск, команда была расформирована.

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