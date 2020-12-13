Украинец Радивилов стал чемпионом Европы по спортивной гимнастике

13 декабря, 2020, 20:54

Украинский гимнаст Игорь Радивилов выиграл соревнования в опорном прыжке на чемпионате Европы в Турции

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Радивилов завоевал золото в опорном прыжке, получив за две попытки средний балл 14,733 балла. Украинец опередил белоруса Егора Шарамкова (14,700) и израильтянина Артема Долгопята (14,483).

Кроме того, Радивилов завоевал бронзу в упражнениях на кольцах. Он получил 14,766 балла и уступил Ибрагиму Чолаку (15,000) и австрийцу Винценц Хуку (14,800).

На брусьях серебро завоевал еще один украинец Петр Пахнюк, который с оценкой 14,766 уступил турку Ферхату Арикану (15,100) и опередил литовца Роберта Творогала (14,500).

Таким образом, Радивилов стал трехкратным чемпионом Европы. В 2013 году он получил золото на ЧЕ в упражнениях на кольцах, а на нынешнем первенстве в Мерсине также стал первым в составе сборной Украины в командных соревнованиях.

Напомним, 12 декабря мужская сборная Украины завоевала золотую награду в командном первенстве на чемпионате Европы.

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