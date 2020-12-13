Украина выиграла арбитраж по ограничению экспорта леса-кругляка в ЕС

13 декабря, 2020, 09:34

Арбитраж по спору между Украиной и ЕС о запрете экспорта необработанной древесины (леса-кругляка) признал, что Украина имеет право ограничивать экспорт леса при определенных обстоятельствах

Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Тарас Качка, передает Еспресо.TV со ссылкой на DW .

"Арбитраж из леса вынес свое решение о запрете экспорта леса. Арбитры признали, что Украина может и имеет право ограничивать экспорт леса при определенных обстоятельствах. Так существующий запрет экспорта 2005 признана судом полностью правомерным", - написал Качка, ссылаясь на решение арбитража.

Впрочем, он отметил, что вместе с тем арбитры признали, что запрет 2015 году должна быть откорректирована с учетом полного права Украины регулировать эту сферу деятельности в соответствии со статьями 290 и 293 Соглашения об ассоциации. Мероприятия по корректировке должны быть осуществлены в сотрудничестве с ЕС.

"Меры по корректировке должны быть осуществлены в сотрудничестве с ЕС. Что понятно, поскольку хищнический спрос со стороны компаний ЕС является двигателем несбалансированного экспорта леса", - пояснил Качка.

Заместитель министра экономики также отметил, что главной причиной того, что "мы не смогли до конца отстоять правомерность запрета экспорта 2015 стало то, что авторы этого запрета слишком активно писали о преференциях национальным производителям, а не о защите леса".

"Решение арбитров дает нам широкую свободу выбора мер исполнения решения. Краеугольным элементом его выполнения будет создание нормального рынка внутри Украины. Итак, первым шагом должно стать принятие закона Украины" О рынке древесины "№4197-1. Он должен создать цивилизованный рынок на основе успешного правительственного эксперимента по продаже леса на аукционах ", - добавил он.

Справка. Мораторий на экспорт "леса-кругляка"

Как сообщалось, Верховная Рада 9 апреля 2015 года приняла закон, которым 10 лет запретила экспорт лесоматериалов и пиломатериалов в необработанном виде (леса-кругляка), при этом запрет на экспорт лесоматериалов древесных пород (кроме сосны) была введена с 1 ноября 2015 года, а древесных пород - с 1 января 2017 года. В Минэкономики отметили, что на страны ЕС приходилось 70% украинского экспорта древесины.

Европейский Союз 15 января 2019 года подал запрос на проведение консультаций с Украиной о временном запрете экспорта необработанной древесины. Консультации были проведены 7 февраля 2019 года, однако стороны не пришли к взаимно согласованного решения.

20 июня 2019 года ЕС инициировал процедуру разрешения спора путем арбитражного разбирательства и направил запрос о создании Арбитражной группы. Стороны достигли согласия о создании Арбитражной группы в вышеупомянутом составе 28 января 2020 года. Далее, 17 февраля ЕС подал Арбитражной группе свое первое письменное представление, а 11 марта 2020 года свое письменное представление в ответ подала Украины.

22-23 сентября этого года состоялись слушания Арбитражной группы в споре между Украиной и ЕС о запрете экспорта необработанной древесины (леса-кругляка). Это первый в истории спор в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

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