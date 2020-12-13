Стала известной схема, по которой получает сырье завод Фирташа в оккупированном Крыму

13 декабря, 2020, 08:50

Поставки украинского ильменита - сырья для производства титана - в оккупированный Крым возобновились. Незаконные схемы постоянно меняются. Все делается для того, чтобы запутать пограничников и таможенников, которым предоставляют ложные документы на груз

Ранее такие поставки шли из Одесского порта, но сейчас сырье отправляют из порта Черноморск, передает Еспресо.TV со ссылкой на одесскую интернетгазету Думская.net .

В субботу, 12 декабря, из гавани Черноморская вышел рудовоз Bogdan, загруженный 11,5 тыс. тонн ильменита. Судно пришло в Черноморск еще 27 ноября, но нагрузке долго препятствовала СБУ.

"Уйти ему удалось только после вмешательства руководства Фонда госимущества, которое таким образом отстаивает интересы государственной же "Объединенной горно-химической компании "(ОГХК), которая добывает ильменит", - отмечается в материале.

Последняя 13 октября нынешнего года заключила контракт с чешской компанией Belanto trade sro, обязавшись поставить в октябре-декабре 50 тыс. тонн ильменита, который добывается и обогащается в Иршанске Житомирской области.

"Belanto trade sro - это посредник, через который сырье получает предприятие" Крымский титан ", расположенный на захваченном полуострове и положено олигарху Дмитрию Фирташу", - пишет Думксая.net.

По данным информированных источников, сумма контракта составляет около 6,5 млн евро.

Ранее поставками занималась немецкая ITS, но она привлекла внимание прессы и общественности, и после ряда скандалов ее решили заменить.

В свою очередь Bogdan заявил в качестве порта назначения турецкий город Стамбул, но в действительности направился к болгарскую Варну, в чем легко убедиться с помощью соответствующих онлайн-сервисов, предоставляющих информацию о местонахождении гражданских судов. В Болгарии его ждет другой сухогруз - Souria. Руду перегрузят на его борт, после чего Souria пойдет к берегам Крыма.

По открытым данным, с августа этого года завод Фирташа получил примерно 35 тыс. тонн украинского ильменита. Поставляла его все та же Souria, которая ходит под сирийским флагом.

Напомним, деловой партнер Фирташа, єкс-глава СБУ и таможни Валерий Хорошковский лечился от коронавируса в Украине , после чего вернулся в Лондон.

Сам Фирташ сейчас проживает в Вене, откуда требуют его экстрадиции Соединенные Штаты Америки.

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