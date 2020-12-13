"Документа не было": нардеп Кисилевский опроверг данные об обращении к премьеру относительно "зеленого" тарифа

13 декабря, 2020, 14:28

Ряд украинских изданий опубликовал ложную информацию относительно обращения народных депутатов в Кабинет министров с требованиями провести очередные компенсации из госбюджета за тарифы "зеленых" энергопроизводителей

Об этом написал заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский в Facebook .

"Сегодня целый ряд СМИ распространили ложную информацию о том, что я якобы подписал обращение к премьер-министру с требованием выплачивать деньги за зеленый тариф из госбюджета. Дело даже не в том, что я его не подписывал. А в том, что на момент распространения этой информации, подписанного и отправленного документа не существовало. В приложении к посту фото из системы электронного документооборота Рады. Через несколько часов после выхода информации в СМИ письмо все еще находилось на стадии подписания в электронной системе Верховной Рады. Соответственно обращение не были отправлены адресату ", - заявил депутат.

Также он высказался относительно тарифной политики государства и попыток "зеленых" энергопроизводителей получить новые дотации.

"Я сознательно не подписал это письмо. Зеленый тариф в Украине по-прежнему самый высокий в Европе, и, вероятно, один из самых высоких в мире. И именно непомерный размер этого зеленого тарифа является одной из главных причин роста цены электроэнергии. Зеленые энергетики уже не могут больше выжать денег из потребителей и ищут новые источники удовлетворения своих аппетитов. На этот раз из бюджета ", - подчеркнул Дмитрий Кисилевский.