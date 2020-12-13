На Змиевской ТЭС загорелся энергоблок

13 декабря, 2020, 11:42

В Харьковской области в ночь на воскресенье, 13 декабря 2020 года, начался пожар на Змиевской ТЭС ПАО "Центрэнерго"

Сигнал о возгорании поступило в корпусе Б энергоблока №9 поступил на номер 101 в 01:04, передает Еспресо.TV со ссылкой на ГУ ДСНС в Харьковской области .

"К месту происшествия были направлены подразделения ГСЧС в количестве 12 отделений на автоцистернах и 2 - на автолестницы. По прибытии было установлено, что горела набивка двух регенеративных воздушных подогревателей и произошло повышение температуры в 4 бункерах золы. Площадь пожара составила 50 кв. м", - говорится в сообщении.

В 3:45 пожар был локализован, в 8: 36 - полностью ликвидирован.

Пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб, нанесенный огнем, устанавливаются.

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