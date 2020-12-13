Хакеры по заказу иностранного правительства похитили информацию Минфина США - Reuters
Об этом сообщает Reuters.
По информации источника взлом осуществила хакерская группа, поддерживаемая неназванным иностранным правительством.
"Правительство США информировано об этих сообщениях, и мы принимаем все необходимые меры, чтобы выявить и устранить все возможные проблемы, связанные с этой ситуацией", - сказал пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Джон Уллит.
Отмечается, что американская разведка выразила обеспокоенность по поводу того, что хакеры использовали аналогичный инструмент для проникновения в системы других правительственных учреждений.
Источники отмечают, что взлом настолько серьезный, что 12 декабря состоялось экстренное заседание Совета национальной безопасности США.
- Напомним, 20 октября Госсекретарь США Майк Помпео призвал мировое сообщество поддержать США в привлечении к ответственности хакеров Главного управления разведки Генштаба РФ, которых Минюст США обвиняет в кибератаках по всему миру.
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