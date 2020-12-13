 
РУСУКР
live
Espreso.tvМирХакеры по заказу иностранного правительства похитили информацию Минфина США - Reuters

Хакеры по заказу иностранного правительства похитили информацию Минфина США - Reuters


фото: Getty Images
Хакеры, при поддержке иностранного правительства, похитили информацию Министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации Министерства торговли

Об этом сообщает Reuters.

По информации источника взлом осуществила хакерская группа, поддерживаемая неназванным иностранным правительством.

"Правительство США информировано об этих сообщениях, и мы принимаем все необходимые меры, чтобы выявить и устранить все возможные проблемы, связанные с этой ситуацией", - сказал пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Джон Уллит.

Отмечается, что американская разведка выразила обеспокоенность по поводу того, что хакеры использовали аналогичный инструмент для проникновения в системы других правительственных учреждений.

Источники отмечают, что взлом настолько серьезный, что 12 декабря состоялось экстренное заседание Совета национальной безопасности США.

  • Напомним, 20 октября Госсекретарь США Майк Помпео призвал мировое сообщество поддержать США в привлечении к ответственности хакеров Главного управления разведки Генштаба РФ, которых Минюст США обвиняет в кибератаках по всему миру.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 декабря, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать