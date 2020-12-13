Хакеры по заказу иностранного правительства похитили информацию Минфина США - Reuters

13 декабря, 2020, 22:13

Хакеры, при поддержке иностранного правительства, похитили информацию Министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации Министерства торговли

Об этом сообщает Reuters.

По информации источника взлом осуществила хакерская группа, поддерживаемая неназванным иностранным правительством.

"Правительство США информировано об этих сообщениях, и мы принимаем все необходимые меры, чтобы выявить и устранить все возможные проблемы, связанные с этой ситуацией", - сказал пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Джон Уллит.

Отмечается, что американская разведка выразила обеспокоенность по поводу того, что хакеры использовали аналогичный инструмент для проникновения в системы других правительственных учреждений.

Источники отмечают, что взлом настолько серьезный, что 12 декабря состоялось экстренное заседание Совета национальной безопасности США.

Напомним, 20 октября Госсекретарь США Майк Помпео призвал мировое сообщество поддержать США в привлечении к ответственности хакеров Главного управления разведки Генштаба РФ, которых Минюст США обвиняет в кибератаках по всему миру.

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