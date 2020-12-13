Еврокомиссия заявила о победе над Украиной в арбитраже по экспорту леса-кругляка в ЕС
Об этом сообщает Радио Свобода.
В Еврокомиссии 12 декабря заявили о победе в арбитраже с Украиной относительно моратория на экспорт необработанной древесины, хотя в Министерстве по вопросам развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в свою очередь отметили, что суд признал мораторий правомерным.
"Окончательное решение комиссии по урегулированию споров, созданной в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС, выявило, что украинский запрет на вывоз всей необработанной древесины несовместимо с Соглашением об ассоциации. Следовательно, ожидается, что Украина как можно быстрее отменит экспортный запрет. Это решение завершает первый в истории торговый спор ЕС по двустороннему соглашению", - говорится в заявлении Еврокомиссии.
В Еврокомиссии напомнили, что Брюссель поддерживает Украину в различных проектах, в том числе и связанных с охраной окружающей среды, а также государственным управлением и постоянным управлением лесами.
Постановление арбитража однако подтвердило, что украинский мораторий не касается ни одной из этих целей.
Вместе с тем в суде подтвердили, что Украина имеет право на ограничение экспорта при определенных обстоятельствах, но действующий запрет должен быть отредактирован.
- Напомним, 13 декабря заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка заявил, что арбитраж по спору между Украиной и ЕС о запрете экспорта необработанной древесины признал, что Украина имеет право ограничивать экспорт леса при определенных обстоятельствах.
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