Еврокомиссия заявила о победе над Украиной в арбитраже по экспорту леса-кругляка в ЕС

13 декабря, 2020, 21:20

Еврокомиссия заявила, что победила в арбитраже с Украиной по ограничениям на экспорт леса-кругляка в ЕС

Об этом сообщает Радио Свобода.

В Еврокомиссии 12 декабря заявили о победе в арбитраже с Украиной относительно моратория на экспорт необработанной древесины, хотя в Министерстве по вопросам развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в свою очередь отметили, что суд признал мораторий правомерным.

"Окончательное решение комиссии по урегулированию споров, созданной в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС, выявило, что украинский запрет на вывоз всей необработанной древесины несовместимо с Соглашением об ассоциации. Следовательно, ожидается, что Украина как можно быстрее отменит экспортный запрет. Это решение завершает первый в истории торговый спор ЕС по двустороннему соглашению", - говорится в заявлении Еврокомиссии.

В Еврокомиссии напомнили, что Брюссель поддерживает Украину в различных проектах, в том числе и связанных с охраной окружающей среды, а также государственным управлением и постоянным управлением лесами.

Постановление арбитража однако подтвердило, что украинский мораторий не касается ни одной из этих целей.

Вместе с тем в суде подтвердили, что Украина имеет право на ограничение экспорта при определенных обстоятельствах, но действующий запрет должен быть отредактирован.

Напомним, 13 декабря заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка заявил, что арбитраж по спору между Украиной и ЕС о запрете экспорта необработанной древесины признал, что Украина имеет право ограничивать экспорт леса при определенных обстоятельствах.

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