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Espreso.tvМирБританское правительство посоветовало супермаркетам создать запасы продуктов на случай жесткого Brexit

Британское правительство посоветовало супермаркетам создать запасы продуктов на случай жесткого Brexit


фото: Reuters
Правительство Великобритании посоветовало магазинам создать запасы продуктов на случай выхода из Евросоюза без торгового соглашения

Об этом сообщает The Sunday Times.

Эксперты по чрезвычайному планированию допускают, что выход из ЕС без торгового соглашения вызовет покупательский ажиотаж, который превысит наблюдавшийся в первые месяцы пандемии.

Власти Британии также посоветовали поставщикам лекарств, медицинского оборудования и вакцин запастись продуктами на полгода.

Это произошло после того, как британский премьер Борис Джонсон призвал население готовиться к выходу страны из Евросоюза без соглашения.

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