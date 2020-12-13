Британское правительство посоветовало супермаркетам создать запасы продуктов на случай жесткого Brexit

13 декабря, 2020, 16:40

Правительство Великобритании посоветовало магазинам создать запасы продуктов на случай выхода из Евросоюза без торгового соглашения

Об этом сообщает The Sunday Times.

Эксперты по чрезвычайному планированию допускают, что выход из ЕС без торгового соглашения вызовет покупательский ажиотаж, который превысит наблюдавшийся в первые месяцы пандемии.

Власти Британии также посоветовали поставщикам лекарств, медицинского оборудования и вакцин запастись продуктами на полгода.

Это произошло после того, как британский премьер Борис Джонсон призвал население готовиться к выходу страны из Евросоюза без соглашения.

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