Белорусская оппозиционерка заявила о педофилии в "ближайшем окружении Лукашенко"

13 декабря, 2020, 12:03

Руководительница белорусской общественной организации "Наш дом", оппозиционная политик Ольга Кароч рассказала о том, что дело с участием экс-милиционера и экс-сотрудника Администрации президента Вячеслава Давыдовича, наказанного только на 2 года за преступления против детей, до сих пор должным образом не расследовано

Об этом вечером в субботу, 12 декабря 2020 года, она сообщила в своем видеоблоге , передает Еспресо.TV .

"Нет ничего уродливее, отвратительного, жуткче, чем сексуальная эксплуатация ребенка взрослым, который наслаждается своей безнаказанностью и властью над беззащитным маленьким существом", - отметила она.

Следствие установило, напомнила она, что в 2010-2012 годах Давыдович совершал сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних воспитанников детских домов. При этом он оказался владельцем коттеджа площадью 1700 кв. м на окраине Минска. Там, по словам Кароч, и издевались над детьми.

Причем действовал Давыдович, как считает политики на, не один.

"Удивительно, но в момент расследования следствие не увидело организованную преступную группу педофилив.Тому на скамье подсудимых Вячеслав Давыдович был один", - отметила оппозиционерка.

"И мы все прекрасно знаем, в каких ситуациях следствие и суд в Беларуси внезапно слепнут и ничего не замечают - когда в особо тяжких преступлениях замешены близкое окружение Александра Лукашенко", - сказала Кароч и уточнила, что, вероятно идет речь, не просто о скором, а о "ближе" круг лиц вокруг самопровозглашенного президента Беларуси.

По данным Кароч, Давыдовича прикрывал полковник милиции Николай Карпенков, который сейчас является одним из руководителей разгонов мирных демонстраций в белорусской столице, а потом отвечал за борьбу с распространением наркотиков и торговлю людьми.

"Давыдович получил неслыханно мягкий срок для Беларуси - всего 5 лет лишения свободы. То есть Вы понимаете, да? Подросток, который покурил марихуану в Беларуси, получает 10 лет лишения свободы. За надпись на асфальте" Не забудем "в Беларуси дают 2 года лишения свободы. по сорванную с омоновцами балаклаву в Беларуси дают 2,5 года лишения свободы. А за сексуальную эксплуатацию мальчиков и целых две економчних статьи Давыдович получает всего 5 лет лишения свободы и за 2 года выходит из тюрьмы ", - отметила политик.

Кроме того, она обратила внимание на то, что к уголовной ответственности не был привлечен никто из директоров интернатов, где воспитывались жертвы, и никого из "клиентов" Давыдовича, что, как она сказала, посещали упомянутый коттедж.

"Это люди приближенные к Александру Лукашенко", - заявила Ольга Кароч.

Также она поделилась своими соображениями по поводу того, чего Давыдович все же попал на скамью подсудимых.

"По моему мнению, он или стал слишком много говорить, или попытался кого-то из окружения Лукашенко шантажировать", - сказала оппозиционерка.

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