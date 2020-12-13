Азербайджан и Армения обменялись новыми обвинениями из-за обострения в Нагорном Карабахе

13 декабря, 2020, 15:42

Азербайджан и Армения обвинили друг друга в срыве перемирия в Нагорном Карабахе

В частности, официальный Баку обвинил армянских военных в провокациях, сообщает Министерство обороны Азербайджана.

"С 26 ноября армянские военные, не покинули регион в соответствии с трехсторонним заявлением президентов Азербайджана и РФ, а также премьера Армении, наоборот, создали боевые позиции и в последние дни провели ряд провокаций и терактов против азербайджанских военных и гражданских лиц", - говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.

Баку утверждает, что 26 ноября армянские военные атаковали позиции Азербайджана в селе Шур Ходжавендского района - в результате погибли трое азербайджанских военнослужащих, еще двое получили ранения. Кроме этого, говорится в заявлении, 8 декабря была "осуществлена провокация" вблизи поселка Гадруд, Ходжавендского района, в результате чего погиб еще один азербайджанский военный, а тяжелое ранение получил сотрудник компании сотовой связи Azercell.

Отмечается, что на основании этого, Азербайджан был вынужден провести антитеррористическую операцию в указанном районе.

В то же время, Министерство иностранных дел Армении, обвинило Азербайджан в новых попытках нападений на деревни в Гадрутском районе в Карабахе.

"11 декабря в 20:40 силы спецназа Азербайджана совершили атаку на села Старый Таглар и Хцаберд Гадрутского района на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских сил, воспользовавшись тем обстоятельством, что на данном участке не размещены российские миротворческие силы. Аналогичные провокационные действия Азербайджана продолжились также сегодня в направлении населенных пунктов Большой Шен и Старый Шен, Гадрутского района", - заявили в МИД Армении.

Напомним, 12 декабря Министерство обороны Армении заявило, что Азербайджан начал в Нагорном Карабахе новое наступление .

В то же время, Азербайджан в ответ обвинил Армению в провокации в Нагорном Карабахе и заявил, что перемирие в регионе восстановлено.

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