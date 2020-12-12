Зеленский наградил нацгвардейца Маркива орденом "За мужество"

12 декабря, 2020, 18:23

Об этом сообщает Офис президента Украины.

"Сегодня, в День Сухопутных войск, когда Украина чтит своих героев, которые стоят на защите свободы и независимости нашего государства, и благодарит их за достойную службу, Виталий Маркив награжден за выдающиеся личные достижения в государственной и общественной деятельности, образцовое выполнение служебного и гражданского долга, высокий профессионализм и весомый вклад в защиту прав и свобод граждан и интересов Украины на международном уровне", - говорится в сообщении.

Виталий Маркив отбывал наказание близ Милана после того, как в июле 2019 года суд первой инстанции приговорил его к 24 годам заключения за якобы причастность к гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова в мае 2014 года в районе Славянска Донецкой области.

Маркив находился под стражей со дня ареста в Болонье 30 июня 2017 года.

Напомним, Басманный суд Москвы 11 декабря заочно арестовал украинского нацгвардейца Виталия Маркива по делу об убийстве, по которому он был оправдан судом в Италии.

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