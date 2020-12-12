 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоЗеленский наградил нацгвардейца Маркива орденом "За мужество"

Зеленский наградил нацгвардейца Маркива орденом "За мужество"


фото: Укрінформ
Президент Украины Владимир Зеленский наградил старшего сержанта Нацгвардии Виталия Маркива, который был незаконно осужден в Италии, орденом "За мужество" III степени

Об этом сообщает Офис президента Украины.

"Сегодня, в День Сухопутных войск, когда Украина чтит своих героев, которые стоят на защите свободы и независимости нашего государства, и благодарит их за достойную службу, Виталий Маркив награжден за выдающиеся личные достижения в государственной и общественной деятельности, образцовое выполнение служебного и гражданского долга, высокий профессионализм и весомый вклад в защиту прав и свобод граждан и интересов Украины на международном уровне", - говорится в сообщении.

Виталий Маркив отбывал наказание близ Милана после того, как в июле 2019 года суд первой инстанции приговорил его к 24 годам заключения за якобы причастность к гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова в мае 2014 года в районе Славянска Донецкой области.

Маркив находился под стражей со дня ареста в Болонье 30 июня 2017 года.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 декабря, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать