Всемирный банк выделил Украине $ 300 млн на преодоление последствий пандемии

12 декабря, 2020, 09:35

Всемирный банк одобрил выделение Украине $ 300 млн займа на преодоление последствий пандемии коронавируса

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

Совет исполнительных директоров Всемирного банка в ночь на субботу принял решение о предоставлении Украине займа $ 300 млн для Второго дополнительного финансирования, направленного на преодоление последствий пандемии COVID-19.

"Меры социальной защиты, на обеспечение реализации которых предоставляется новый заем, помогут правительству Украины профинансировать программы социальной помощи с целью уберечь около 1 млн украинцев от попадания за черту бедности", - заявил региональный директор по делам стран Восточной Европы Аруп Банерджи.

Он добавил, что поддержка, оказываемая Украине Всемирным банком для защиты малообеспеченных граждан, пострадавших от COVID-19 является мощным противодействием бедности.

По прогнозам банка, из-за последствий пандемии уровень бедности в Украине может вырасти на 4%, достигнув к концу 2020 году около 23%.

26 ноября стал известно, что Министерство здравоохранения совместно со Всемирным банком готовит проект на $ 100 млн , который предусматривает закупку вакцин от COVID-19 и оборудование для медицинских учреждений.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb