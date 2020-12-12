В ВСУ зафиксирован еще один летальный случай от коронавируса

12 декабря, 2020, 13:22

В Вооруженных силах Украины зафиксирован 32-й летальный случай от COVID-19

Об этом сообщает командование медицинских сил ВСУ в facebook.

Всего за минувшие сутки в ВСУ лабораторно подтверждено 183 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

"К сожалению, в Вооруженных силах Украины зафиксировано 32-й летальный случай, вызванный заболеванием COVID-19. Военнослужащий находился на стационарном лечении в военно-медицинском клиническом центре Северного региона, по имеющейся информации, больной имел сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.

Состоянию на 12 декабря в ВСУ COVID-19 болеют 3188 человек.

За прошедшие сутки, 11 декабря, в Украине было подтверждено 12 811 случаев заболевания коронавирусом.

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