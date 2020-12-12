В ВР предлагают ввести уголовную ответственность за подделку справок о COVID-19

12 декабря, 2020, 11:27

Верховная Рада планирует усилить уголовную ответственность за подделку вакцин и фальсификацию тестов на COVID-19

Об этом заявил глава комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" .

По его словам, законопроект об этом уже подготовлен к регистрации в Верховной Раде.

"За подделку вакцин существует уголовная ответственность, но мы обещали сделать ревизию по ее усилению. Мы нашли пробел, не было уголовной ответственности за подделку тестов - любых, в том числе на COVID-19. И поэтому мы готовим усиление уголовной ответственности относительно лекарств, вакцин и тестов ", - сказал Радуцкий.

Таким образом в ВР решили отреагировать на то, что в последнее время в интернете массово появляются предложения о продаже фальшивых справок о тесте на коронавирус в разных регионах Украины. Из-за распространенности такой практики некоторые соседние с Украиной государства перестали признавать документы о результатах украинских тестирований на COVID-19.

Напомним, 11 декабря Михаил Радуцкий заявления, карантин в Украине могут усилить до 8 января в случае ухудшения ситуации с распространением COVID-19.

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