В ВР предлагают ввести уголовную ответственность за подделку справок о COVID-19
Об этом заявил глава комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" .
По его словам, законопроект об этом уже подготовлен к регистрации в Верховной Раде.
"За подделку вакцин существует уголовная ответственность, но мы обещали сделать ревизию по ее усилению. Мы нашли пробел, не было уголовной ответственности за подделку тестов - любых, в том числе на COVID-19. И поэтому мы готовим усиление уголовной ответственности относительно лекарств, вакцин и тестов ", - сказал Радуцкий.
Таким образом в ВР решили отреагировать на то, что в последнее время в интернете массово появляются предложения о продаже фальшивых справок о тесте на коронавирус в разных регионах Украины. Из-за распространенности такой практики некоторые соседние с Украиной государства перестали признавать документы о результатах украинских тестирований на COVID-19.
- Напомним, 11 декабря Михаил Радуцкий заявления, карантин в Украине могут усилить до 8 января в случае ухудшения ситуации с распространением COVID-19.
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