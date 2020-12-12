В США одобрили вакцину Pfizer и BioNTech и начали прививки от COVID-19

12 декабря, 2020, 07:30

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило вакцину от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в twitter.

По его словам, вакцинация в США начнется менее чем за сутки.

"У меня действительно хорошие новости, сегодня наша страна добилась медицинского чуда, за девять месяцев мы смогли получить безопасную вакцину. Это одно из крупнейших научных достижений в истории. Я счастлив сообщить, что FDA одобрило вакцину Pfizer", - сказал Трамп.

Он добавил, что поставки вакцины во все штаты страны уже начались. Первая вакцинация будет проведена менее чем через 24 часа. Прививки будут бесплатным для всех американцев.

По данным разработчиков, эффективность вакцины составляет 95%.

Напомним, 8 декабря в Великобритании началось массовое использование вакцины, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech.

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