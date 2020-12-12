В МИД уверены, что суд в Гааге накажет всех виновных в военных преступлениях в оккупированных Крыму и Донбассе

12 декабря, 2020, 14:43

В Министерстве иностранных дел Украины поприветствовали заключение Международного уголовного суда по делу о ситуации в Украине

Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

"Уверены, что привлечение инструментов Международного уголовного суда позволит привлечь к ответственности лиц, совершивших военные преступления и преступления против человечности на оккупированных территориях Крыма и Донбасса. Независимо от их политических должностей, на скамье подсудимых должны оказаться все лица, которые совершали и совершают страшные преступления против Украины и украинского народа ", - заявили в МИД.

В министерстве назвали этот вывод четким сигналом поддержки мировым сообществом неотвратимости правосудия за совершенные в Украине преступления.

После заключения прокурора МУС о завершении досудебного расследования, в рамках следующего этапа дело передадут на рассмотрение судей досудебного палаты Международного уголовного суда для принятия решения открыть полноценное уголовное расследование.

Напомним, 11 декабря прокурор Международного уголовного суда госпожа Фату Бенсуда объявила о завершении предварительного расследования по делу "Ситуация в Украине".

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