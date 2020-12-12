В МИД уверены, что суд в Гааге накажет всех виновных в военных преступлениях в оккупированных Крыму и Донбассе
Об этом говорится в заявлении МИД Украины.
"Уверены, что привлечение инструментов Международного уголовного суда позволит привлечь к ответственности лиц, совершивших военные преступления и преступления против человечности на оккупированных территориях Крыма и Донбасса. Независимо от их политических должностей, на скамье подсудимых должны оказаться все лица, которые совершали и совершают страшные преступления против Украины и украинского народа ", - заявили в МИД.
В министерстве назвали этот вывод четким сигналом поддержки мировым сообществом неотвратимости правосудия за совершенные в Украине преступления.
После заключения прокурора МУС о завершении досудебного расследования, в рамках следующего этапа дело передадут на рассмотрение судей досудебного палаты Международного уголовного суда для принятия решения открыть полноценное уголовное расследование.
- Напомним, 11 декабря прокурор Международного уголовного суда госпожа Фату Бенсуда объявила о завершении предварительного расследования по делу "Ситуация в Украине".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb