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Espreso.tvОбществоВ МИД уверены, что суд в Гааге накажет всех виновных в военных преступлениях в оккупированных Крыму и Донбассе

В МИД уверены, что суд в Гааге накажет всех виновных в военных преступлениях в оккупированных Крыму и Донбассе


фото: Укрінформ
В Министерстве иностранных дел Украины поприветствовали заключение Международного уголовного суда по делу о ситуации в Украине

Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

"Уверены, что привлечение инструментов Международного уголовного суда позволит привлечь к ответственности лиц, совершивших военные преступления и преступления против человечности на оккупированных территориях Крыма и Донбасса. Независимо от их политических должностей, на скамье подсудимых должны оказаться все лица, которые совершали и совершают страшные преступления против Украины и украинского народа ", - заявили в МИД.

В министерстве назвали этот вывод четким сигналом поддержки мировым сообществом неотвратимости правосудия за совершенные в Украине преступления.

После заключения прокурора МУС о завершении досудебного расследования, в рамках следующего этапа дело передадут на рассмотрение судей досудебного палаты Международного уголовного суда для принятия решения открыть полноценное уголовное расследование.

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