В центре Киева вспыхнул пожар в гостинице "Экспресс"

12 декабря, 2020, 12:23

В столице на бульваре Шевченко произошел пожар в гостинице "Экспресс"

Видео пожара изложил нардеп Павел Сушко в telegram.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в 11:57 пожар был локализован, а в 12:02 - ликвидирован.

Как оказалось, произошло возгорание на площади 40 кв.м в 1-этажном заведении общественного питания, которое находится в пристройке к гостинице.

Жертв и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

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