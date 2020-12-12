В центре Киева вспыхнул пожар в гостинице "Экспресс"
12 декабря, 2020, 12:23
В столице на бульваре Шевченко произошел пожар в гостинице "Экспресс"
Видео пожара изложил нардеп Павел Сушко в telegram.
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в 11:57 пожар был локализован, а в 12:02 - ликвидирован.
Как оказалось, произошло возгорание на площади 40 кв.м в 1-этажном заведении общественного питания, которое находится в пристройке к гостинице.
Жертв и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb