Умер актер Валентин Гафт

12 декабря, 2020, 10:41

На 86-м году жизни скончался российский актер Валентин Гафт

Об этом сообщают российские СМИ, передает Еспресо.TV.

О смерти актера заявила его жена Ольга Остроумова.

"Да, его не стало. Это сегодня произошло", - сказала Остроумова.

В августе 2019 года Валентин Гафт перенес инсульт, от которого до последнего времени восстанавливался.

Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года. Он был актером театра и кино, театральным режиссером, поэтом и писателем.

Работал в Московском драматическом театре, Театре имени Моссовета, "Ленкоме", Театре сатиры. Служил в труппе Московского театра "Современник" с 1969 года.

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