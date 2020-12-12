Украинцы вышли в лидеры по инвестициям в польскую недвижимость среди иностранцев

12 декабря, 2020, 22:22

По итогам 2019 года украинцы приобрели в Польше 3,2 тыс. домов и стали лидерами по объемам инвестиций в недвижимость среди иностранцев

Об этом сообщает PAP.

По подсчетам портала недвижимости Gethhome.pl на основании данных МВД и администрации Польши в 2019 году иностранцы купили в стране 8,5 тыс. квартир. Больше всего приобрели украинцы - 3,2 тыс. квартир, что составляет 37,6% от общего количества.

Иностранцы чаще всего покупают жилье в крупных городах: Варшаве, Кракове, Вроцлаве, Познани и Гданьске. Общая площадь приобретенного гражданами других государств жилья составляет 204 тыс. кв. метров. С учетом средней стоимости 1 кв. м. жилья на уровне 9 тыс. злотых (2 тыс. евро) иностранцы в прошлом году заплатили за него более 1,8 млрд злотых (примерно 400 млн евро).

Украинцы чаще всего покупают жилье в Польше для обеспечения жилищных потребностей, в то время как представители Западной Европы рассматривают это как инвестицию.

Напомним, в 2019 году украинцы в Польше потратили рекордную сумму денег - $ 2,14 млрд.

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