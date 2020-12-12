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Espreso.tvСпортУкраина завоевала золото в командном первенстве на ЧЕ по спортивной гимнастике

Украина завоевала золото в командном первенстве на ЧЕ по спортивной гимнастике


фото: facebook.com/EuropeanGymnastics
Мужская сборная Украины завоевала золотую награду в командном первенстве на чемпионате Европы

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины в facebook

На чемпионате Европы в турецком Стамбуле украинцы оказались сильнейшими в командном первенстве.

Петр Пахнюк, Игорь Радивилов, Владислав Грико, Евгений Юденков и Роман Ващенко набрали в сумме 248.963 балла. Турция заработала 244.793 балла и завоевала серебро. Бронза у Венгрии - 240.393.

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